"الشارقة لعلوم الفضاء" يتوقع خسوفاً قمرياً 31 يناير المقبل

الشارقة 24 – وام:



قال إبراهيم الجروان نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إن هنالك توقعات بحدوث خسوف قمري كلي في 31 من يناير المقبل، في ظاهرة ستشهدها دولة الإمارات والجزيرة العربية، ويعد الأول منذ نحو أكثر من عامين.



وأضاف الجروان، ان الخسوف سيستمر لنحو 3 ساعات ونصف من بداية المرحلة الجزئية في 11:48 بالتوقيت العالمي، 15:48 بتوقيت الإمارات حتى ينتهي في 15:12 بالتوقيت العالمي "19:12 بتوقيت الإمارات ".



وتوقع استمرار وقوع القمر بمنطقة ظل الأرض كلية الخسوف القمر مدة 77 دقيقة من 12:51 حتى 14:08 بالتوقيت العالمي، "16:51 - 18:08 بتوقيت الإمارات".



وأوضح نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن ذروة الخسوف ستقع في 13:30 بالتوقيت العالمي، 17:30 بتوقيت الإمارات وسيشاهد في الإمارات مع غروب الشمس وطلوع القمر بتوقيت الإمارات في الساعة 18:02 من مساء 31 يناير 2018 وقد انجلت مرحلة كلية الخسوف القمري، فيما تشاهد الظاهرة الفلكية منذ بدايتها مع غروب الشمس في شرق آسيا وأستراليا ونحو منتصف الليل في جزر المحيط الهادي وقبل الفجر غرب أميركا الشمالية.