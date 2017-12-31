مركز شرطة خورفكان الشامل ينظم يوماً رياضياً لمنتسبيه

الشارقة 24:

أقام مركز شرطة خورفكان الشامل، يوماً رياضياً للمنتسبين بنادي الشرطة، وذلك بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة عبر إقامة عدة فعاليات ومسابقات رياضية شارك فيها موظفو المركز.

وتضمنت المبادرة منافسات كرة القدم والطائرة وغيرها من المسابقات التي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين، واتسم اللقاء بالمتعة والأخوة بعيداً عن مسؤوليات وضغوطات العمل عبر الاستمتاع بممارسة الرياضة مع زملاء العمل

وتأصيل العلاقات والروابط الاجتماعية بينهم وتعزيزها.

وتهدف هذه الأنشطة، إلى كسر روتين الحياة والاستمرار بممارسة الرياضة وتجديد نشاط الجسد والذهن معاً، وذلك حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على صحة منتسبيها في تنظيم المبادرات التي تشجعهم بالحفاظ على صحتهم.