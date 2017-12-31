العقيد أحمد المطوع يكرم أقدم موظف بإدارة شرطة المنطقة الشرقية

الشارقة 24:

بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي تحتفل به القيادة على مرور خمسون عاماً على تأسيسها في حفظ أمن المجتمع على مر خمسة عقود وإنجازات حافلة تطور بها جهاز الشرطة وأصبح بعد جهود حثيثة ممن شهد بداية التأسيس وصولاً إلى وقتنا الحاضر وما صارت عليه الآن، ضمن رؤية واضحة في الوصول الى اعلى مستويات التطور والتقدم وبذل كل الطاقات المادية والمعنوية لإكمال المسيرة التي رسمتها لنا التوجيهات الحكيمة.

ومن هذا المنطلق كرم العقيد أحمد خميس المطوع، نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بمكتبه أقدم موظف بإدارة شرطة المنطقة الشرقية مستمر على رأس عمله وهو المساعد أول عبد الله حامد إبراهيم، وذلك تقديراً لتفانيه وإخلاصه في أداء واجباته الوظيفية ومهامه الموكلة بجد واجتهاد طوال الفترة الطويلة منذ التحاقه بسلك شرطة الشارقة والذي امتد إلى 43 عاماً من العطاء المشهود له من زملاءه في حسن التعامل ومعهم وعدم التقاعس عن العمل ومبادرته الايجابية في بذل خبراته المتراكمة وتقديمها للآخرين.

وبدوره قدم العقيد المطوع نيابة عن الجميع الشكر والعرفان على ما قدمه طوال تلك الفترة والتي لازال يقدمها من خلال تسخير خبرته المهنية وإسهاماته تجاه العمل يجعله ملهماً للكثير في مثابرته وجده وانضباطه يعد نموذجاً رائعا للموظف المتميز يقتدى به من زملاءه، متمنياً له دوام التوفيق.