"سجايا فتيات الشارقة" تبحث تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة

الشارقة 24:



عقدت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في مقرها بالشارقة، جلسة نقاشية بحثت واقع شباب إمارة الشارقة، ودورهم في بناء ونهضة الوطن، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي تسير نحوها دولة الإمارات العربية المتحدة.



واستعرضت الجلسة التي جاءت بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب التابع لمجالس الشباب، حزمة من القضايا والمواضيع ذات الصلة بفئة الشباب، من بينها دورهم في تعزيز نهج الابتكار الذي تتبناه الدولة، ومساهمتهم في طرح مشاريع وأفكار خلاقة، فضلاً عن دورهم في تعزيز وإثراء الحراك الثقافي والأدبي.



كما تناولت الجلسة دور الشباب في إنجاح الجهود المبذولة على صعيد العمل التطوعي، عبر مشاركتهم الفاعلة في إنجاح المبادرات الإنسانية، الساعية إلى تقديم يد العون والمساعدة للفئات المحتاجة، ورسم الابتسامة على وجوههم.



وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيرا من قبل الشباب المشاركين الذين مثلوا سجايا فتيات الشارقة، ومجلس الشارقة للشباب، حيث قدموا مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في رفع سقف مشاركة الشباب في الحياة العامة، من بينها ضرورة التركيز على التأهيل الأكاديمي والمهني للشباب، والعمل على اكتشاف مواهبهم في شتى المجالات والعمل على صقلها وتنميتها.