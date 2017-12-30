ورشة عمل حول "التوجه الاستراتيجي" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ورشة عمل حول التوجه الإستراتيجي 2012 – 2017، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية والعميد علي سالم الخيال مدير عام العمليات المركزية وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام العاملين بشرطة الشارقة، بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من التميز في الخدمات الشرطية والأمنية المقدمة للجمهور.

تناولت الورشة التي قدمها العقيد علي الذباحي نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرح وافٍ التوجهات الاستراتيجية التي تسعى القيادة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.