موظفو الجامعة القاسمية يبنون مسجداً في بوركينا فاسو

الشارقة 24:

ساهم موظفو الجامعة القاسمية والكوادر الأكاديمية والإدارية ضمن مبادرات الجامعة القاسمية مع نهاية عام الخير عام 2017 م في بناء مسجد "موظفي الجامعة القاسمية" في كولبيكا بارسالوقو في جمهورية بوركينا فاسو.

وبادر الموظفون مع بداية عام الخير للتواصل مع جمعية الشارقة الخيرية والمساهمة في إنشاء المسجد الذي أشرفت عليه الجمعية طوال العام الجاري، ليتم إنجازه وافتتاحه ظهر أمس الأول .

وتم انجاز مسجد موظفي الجامعة القاسمية في خلال تسعة أشهر وبلغت مساحة المسجد 49 متراً مربعاً ويتسع لنحو 100 مصلٍ مع ملحقاته.

وكانت إدارة الجامعة قد أطلقت وبمبادرة من موظفي الجامعة وبمناسبة بدء عام الخير حملة لجمع تكاليف تشييد المسجد، وشاركت كافة الكوادر في كافة الكليات والأقسام والإدارات وتم اختيار مدينة كولبيكا بارسالوقو في جمهورية بوركينا فاسو لانشاء المسجد.