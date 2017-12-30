جميلة القاسمي تشيد بمبادرة بلدية البطائح "نحن معكم"

الشارقة 24:

أشادت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمبادرة بلدية البطائح، وأكدت أن هذا النوع من المبادرات هو تطبيق عملي للمسؤولية المجتمعية من الأفراد والمؤسسات.

وأوضحت الشيخة جميلة بأن الدعم االذي قدم من المبادرة الإنسانية "نحن معكم" سيخصص كوقف لتمويل مشروع المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ليكون دعماً مستداماً وأجراً لا ينقطع لمقدميه .

وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية 500 مليون درهم، وقد تم تخصيص مبلغ بقيمة 80 مليون درهم من لجنة مبادرات رئيس الدولة للمشروع .

ومن خلال مساهمات الأفراد والمؤسسات تسعى المدينة لتغطية 200 مليون درهم من تكلفة المشروع، وذلك من منطلق حرص مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على إتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع في المشاريع الإنسانية التي تنفذها.

كما دعت سعادة الشيخة جميلة القاسمي البلديات والمؤسسات في الدولة إلى أن تحذو حذو بلدية البطائح في تنظيم مثل هذا النوع من الفعاليات المجتمعية وتوجهت سعادتها بالشكر الجزيل للقائمين على هذه المبادرة ولجميع المساهمين والحضور .