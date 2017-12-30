خولة الملا تُشيد بنجاح مهرجان البطائح الشعبي

الشارقة 24:

أشادت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بنجاح فعاليات وبرامج وأنشطة مهرجان البطائح الشعبي الثالث، أثناء حضورها يوم الجمعة، إطلاق مبادرة بلدية البطائح الإنسانية "نحن معكم"، وثمنت سعادتها دور اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الذي يشمل المبادرات المجتمعية والثقافية والتراثية والإنسانية والاقتصادية.

وأبدت سعادة خولة الملا، إعجابها بما شاهدته أثناء جولتها بأرجاء المهرجان، مروراً بخيمة المبادرات المجتمعية وأقسام الأسر المنتجة والصناعات التقليدية والحرف اليدوية وقسم الجهات الحكومية وخيمة مبادرات عام زايد ومعرض مسيرة وطن، الذي يروي في 46 صورة تاريخ دولتنا الفتية ويستعرض أبرز المحطات التاريخية والإنجازات منذ قيام الاتحاد عام 1971.

وأكدت سعادتها، نجاح المهرجان لاحتوائه على كل هذه الأقسام والمبادرات المتنوعة، وأبرزها مبادرة "نحن معكم" الإنسانية التي قامت بها بلدية البطائح، وتحمل معان سامية ومسؤولية مجتمعية ترسخ للعمل الإنساني والخيري، وتوجهت سعادتها بالشكر إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على جهودها الإنسانية الكبيرة، وما تقوم به تجاه فئة ذوي الإعاقة، والتفاعل الكبير مع المبادرة من الشركات والأفراد ورجال الأعمال.

وقالت سعادة رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: إن مهرجان البطائح الشعبي يعتبر حدثاً ثقافياً واجتماعياً وإنسانياً وتراثياً واقتصادياً، حقق أهدافه بنجاح كبير في دعم الأسر المنتجة والصناعات التقليدية والحرف اليدوية والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي.

كما تقدمت سعادتها بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وبلدية البطائح، وعلى رأسها سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير البلدية والقائمين على تنظيم وإدارة المهرجان.