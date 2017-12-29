700 ألف درهم حصيلة مبادرة "نحن معكم" في بلدية البطائح

الشارقة 24:

بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح رئيس مبادرة "نحن معكم"، وسعادة منى عبد الكريم مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة فتحي جبر عفانة سفير منظمة الأسرة العربية، وعدد كبير من الشركات الراعية والداعمة وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأعيان منطقة البطائح ورجال الأعمال الذين ساهموا في المبادرة وجمع غفير من الزوار، بدأت مراسم إطلاق المبادرة الإنسانية الكبرى "نحن معكم" التي أطلقتها بلدية البطائح ضمن المبادرات الإنسانية لمهرجان البطائح الشعبي.

وخلال الإعلان عن المبادرة، تم عرض فيلم تسجيلي عن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ودورها الإنساني والخيري في تقديم العون والدعم والمساندة لذوي الإعاقة، وبعد ذلك تم استعراض سجل الشرف للمبادرة، وعرض أسماء الجهات الداعمة ورجال الأعمال والأعيان والأهالي المشاركين في المبادرة، والذين أبدوا موافقتهم وإعجابهم بالمبادرة، ومن ثم تم الإعلان عن إجمالي مبلغ مبادرة "نحن معكم" الإنسانية بمبلغ وقدرة 700 ألف درهم.

وسلم سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح رئيس مبادرة "نحن معكم"، المبلغ إلى سعادة منى عبد الكريم مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.