غرفة الشارقة تختتم مهرجان "الساحل الشرقي للبيئة البحرية"

الشارقة 24 – وام:



أنهت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الخميس، فعاليات "مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية" الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام على ساحل مدينة كلباء بالتعاون مع بلدية المدينة وجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك.



ونجح المهرجان الذي أقيم بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص باستقطاب نحو ثلاثة آلاف زائر من مختلف الفئات العمرية ومن سائر مناطق الإمارة والدولة شاركوا في فعاليات المهرجان التي شملت مجموعة من المسابقات التراثية والشعرية والألعاب البحرية والترفيهية وتنظيم نزهات بالقوارب البحرية بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المأكولات الشعبية.



وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الهدف من المهرجان المساهمة في تنشيط الحركة التجارية في مختلف مناطق إمارة الشارقة والإضاءة على المقومات والمزايا التي تزخر بها هذه المناطق والعمل على إبرازها بصورة تخدم المجتمع والاقتصاد بصورة عامة إلى جانب تشجيع مجتمع الأعمال الخاص ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية على الاستفادة من هذا النوع من الأحداث بصورة مستمرة.



وعكست فعاليات المهرجان التراثية جمالية منطقة الساحل الشرقي وسلطت الضوء على الحرف التراثية والصناعات التقليدية البحرية العريقة التي عاش عليها الآباء والأجداد لعقود طويلة، وأتاح المهرجان للزوار التعرف على منتجات الأسر المنتجة وخاصة منتجات "المالح" وأدوات الصيد البحري وغيرها كما وفر المهرجان مساحة للتجار للاطلاع على منتجات "المالح" بمختلف أنواعه.