"مظلات شتوية" يختتم فعالياته في مراكز أطفال الشارقة

الشارقة 24:



أسدلت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الخميس، الستار على معسكر الشتاء للأطفال "مظلات شتوية" والذي أقيم خلال الفترة من 17-28 من شهر ديسمبر الجاري في كل من مركز الطفل في حلوان ومركز الطفل في الخالدية ومركز الطفل في الذيد، ومركز الطفل في خورفكان، وشارك فيه أكثر من 200 طفل وطفلة من أطفال المراكز والجمهور في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة.



وأقيم حفل الختام لأطفال مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، في مركز واسط للأراضي الرطبة، الواقع في محمية واسط الطبيعية بالشارقة، والذي تضمن جولات خارجية تعرف خلالها الأطفال على ما تحتويه المحمية من منصات وأبراج مجهزة لمراقبة ومشاهدة الطيور النادرة وأنواعها المختلفة بطريقة عرض مميزة، وشاهدوا فيلما وثائقيا عن الطيور المهاجرة، وقضوا أجمل الأوقات في الورش الثقافية والفنية المتنوعة، بينما أقيم حفل الختام لأطفال المعسكر في المنطقة الشرقية بمركز الحفية لصون البيئة الجبلية، وخلال تواجدهم في المركز تعرفوا على الحيوانات والنباتات النادرة التي تعيش في البيئة الجبلية، واستمتعوا بالورش التعليمية والمسابقات الترفيهية، والتقطوا أجمل الصور التذكارية.



وفي ختام حفل مدينة الشارقة كرمت فاطمة راشد المهيري رئيس قسم العلاقات العامة في مراكز أطفال الشارقة الأطفال المشاركين، كما تم تكريم المشاركين من أطفال المعسكر في المنطقة الشرقية وتوزيع الشهادات والهدايا عليهم.



يذكر أن الأسبوع الختامي للمعسكر اشتمل على مجموعة من الورش منها: ورشة sweet bag ونفذت بالتعاون مع سجايا فتيات الشارقة، بالإضافة إلى ورشة قدمها الباحث الإماراتي محمد حمدان بن جرش عن قصته "محكمة الحيوانات" التي تهدف إلى تعميق الوعي بأثر البيئة على الإنسان والحيوان، كما تعرف الأطفال ضمن ورشة "مصنع القصص" التي قدمتها الكاتبة ميثاء الخياط، على أنواع القصص وطرق كتابتها وكيفية بناء الفكرة وتحويلها إلى قصة ورسم أبطال القصة.



كما نفذت العديد من الورش الفنية المتنوعة التي أثارت خيال الصغار، منها ورشة "مظلات المطر" و" قوس المطر"، بالإضافة إلى الورش التوعوية ومنها: "صحتي في الشتاء" التي أقيمت بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتعرف خلالها الأطفال إلى نمط الحياة الصحية وأهم الأمراض الشائعة في فصل الشتاء والأطعمة الصحية التي تساهم في تقوية المناعة والوقاية من الأمراض، فضلاً عن الأنشطة الرياضية المتنوعة.