خيرية الشارقة تستقبل المتبرعين خلال إجازة رأس السنة الميلادية

الشارقة 24:



أعلنت جمعية الشارقة الخيرية فتح أبوابها خلال إجازة رأس السنة الميلادية لاستقبال المتبرعين الراغبين بالتبرع وذلك بمقرها الرئيسي في سمنان وكافة إداراتها الفرعية في الذيد والمدام والبطائح وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، موضحة أنه سيتم استقبال المحسنين خلال أيام الإجازات منذ التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساء.



وأفاد عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي أنه تم اتخاذ تلك الخطوة لإتاحة الفرصة أمام المحسنين الراغبين في التعرف على مشاريع وأعمال الجمعية ويتعذر عليهم ذلك لارتباطاتهم العملية خلال أيام الدوام الرسمية، مشيرا إلى أنه سيتم فتح أبواب الجمعية في مدينة الشارقة وكافة فروعها بكافة مدن الإمارة منذ التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساء على أن يتخللها فترة راحة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً.



وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها التسهيل على المحسنين الجدد الذين يفدون من مناطق بعيدة وليس لديهم الوقت الكافي لزيارة الجمعية والتعرف إلى أنشطتها واختيار ما يناسبهم من مشاريع سواء حملات إغاثة أو مشاريع إنشائية أو كفالة أيتام، موضحا أن الجمعية توفر عدة وسائل للتبرع أمام المحسنين مما يمكنهم من وضع تبرعاتهم من مواقع إقامتهم كالتبرع عبر الحسابات البنكية أو التبرع من خلال تطبيق التبرعات الذكي الذي يتيح للمحسنين وضع تبرعاتهم من رصيد هواتفهم النقالة أو التبرع من خلال محصلي الكوبونات المتواجدين في المراكز التجارية الكبرى وبعض المنشآت العامة والمساجد، غير أن بعض المحسنين يفضل زيارة الجمعية ووضع قيمة تبرعه بشكل نقدي خاصة من يتبرع لكفالات الأيتام ولذا فالجمعية ترحب بكافة المحسنين خلال أيام إجازة رأس السنة الميلادية.