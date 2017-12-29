مجلس ضاحية الرحمانية يختتم "شتاء الرحمانية"

الشارقة 24:



أنهى مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، فعالياته التي استهدفت الأطفال خلال الإجازة المدرسية وأقيمت تحت عنوان "شتاء الرحمانية" للأطفال واليافعات، وتواصلت على مدى أربعة أيام بمشاركة خمسين طفلاً وطفلة.



وأقيمت الفعاليات بالتعاون مع صديقات للنشر والتوزيع والاستشارات التربوية واستضافتها مدرسة الرسالة الأميركية الدولية بمنطقة الرحمانية.



واشتملت الفعاليات التي أشرفت عليها الأديبة والكاتبة الإماراتية صالحة غابش على العديد من البرامج المتنوعة التي حققت أجمل ما في الإجازة المدرسية من قيم ومعلومات وثقافة وتضمنت برنامج تحدي ذاتك واكتشف جمال الألوان وبرنامج اكتسب معي قصتك وبرنامج اصنع هديتك بالإضافة لفعالية القراءة لتشجيع القراءة والمطالبة والارتباط بالكلمة المقروءة وتحفيز الأطفال واليافعات على تنمية حب القراءة في نفوسهم.



واستعرضت صالحة غابش في بداية الحفل ما تم تنفيذه من فعاليات متنوعة عززت من القيم التربوية وبناء شخصية الطفل والاهتمام بالنواحي التراثية وبناء حب الوطنية والانتماء في نفوس المشاركين والمشاركات واستخدام الألوان والقصص في تنمية المهارات والمواهب لدى كافة المشاركين وقدمت صالحة غابش عددا من الفقرات التي أكدت على قيمتها في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين الأطفال من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التي تحقق التقارب والتلاقي وتقوية أواصر الترابط المجتمعي.



بعدها قام أحمد عبد الله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية يرافقه المهندس عبد الرحمن بن كرم عضو مجلس ضاحية الرحمانية بحضور حفل اختتام برنامج شتاء الرحمانية وتكريم الأطفال المشاركين والمشاركات وقدما درعا لصديقات للنشر والتوزيع والاستشارات التربوية.



وأشاد المطروشي بنجاح البرنامج وبالمشاركة الكبيرة والحضور اللافت من قبل أهالي الرحمانية لتسجيل أبنائهم في هذا البرنامج المجاني الذي جرى تنظيمه خلال الإجازة وما قدمه من برامج هادفه تلاقت وأهداف دائرة شؤون الضواحي والقرى وحرصها على تعزيز القيم الاجتماعية وقدم شكره للقائمين على صديقات للنشر والتوزيع والاستشارات التربوية لجهودهم في تنظيم البرنامج من منطلق إيمانهم بالمسؤولية الاجتماعية.



فيما أشار المهندس عبد الرحمن بن كرم عضو مجلس ضاحية الرحمانية إلى أهمية ما يشكله البرنامج من منظومة تعكس رؤية متكاملة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في الاهتمام بأبناء وبنات الضاحية وتنظيم الفعاليات المتنوعة وتنمية مواهبهم.