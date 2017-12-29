العميد عبد الله بن عامر يشهد تخريج دورتين للقيادات "الأولى والخاصة"

الشارقة 24:



حضر العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الخميس، بمدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة حفل تخريج دورة القيادات الأولى الخاصة الـ 88، ودورة القيادات الأولى الخاصة الثامنة التي عقدتا خلال الفترة من الخامس من نوفمبر إلى الثامن والعشرين من ديسمبر بمشاركة 69 ضابطاً من مختلف القيادات والإدارات العامة للشرطة، بالتعاون مع معهد تدريب الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.



حضر حفل التخريج العقيد دكتور عمر محمد الخيال مدير معهد تدريب الضباط، والعقيد عمران الهاملي نائب المعهد بوزارة الداخلية، والمقدم علي الكي نائب مدير معهد ضباط الشرطة بشرطة الشارقة، وعدد من الضباط وصف الضباط.



وتلقى الخريجون خلال الدورة العديد من المعارف والمهارات وورش العمل والمحاضرات الأكاديمية والعملية في مختلف المجالات الأمنية التي تعدهم لمتطلبات مرحلة جديدة من حياتهم الوظيفية، وتساعدهم على مواكبة المستجدات والارتقاء بالخدمات لعل من أهمها اتخاذ القرار وحل المشكلات والسلوك التنظيمي وخدمة المتعاملين بنظام سبع نجوم والخدمة المتميزة إضافة إلى محاضرة حول تقييم الأداء الفردي والمؤسسي واستراتيجية الأمن الداخلي وإدارة الأزمات الأمنية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من البرامج مع عرض مواد تطبيقية ونظرية.



ووجه العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة كلمة خلال حفل التخريج عبر فيها عن بالغ الشكر والتقدير للدعم اللامحدود الذي يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهاز الشرطي وحرص سموه على رفع كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالعمل الأمني وصولاً لتحقيق تطلعات وأهداف ورؤية وزارة الداخلية، مؤكداً على العناية الخاصة التي توليها وزارة الداخلية للعنصر البشري للوصول به إلى أعلى مراتب النجاح والتميز الوظيفي بهدف تكوين ضابط شرطة مثالي ومؤهل وصقله بشتى أنواع المعارف والمهارات المتميزة لخدمة الوطن، مشيداً بالجهود التي تبذلها مدرسة الشرطة وإدارة معهد تدريب شرطة الشارقة في إعداد تلك الدورات التخصصية والتأهيلية التي تساهم في رفد جهاز الشرطة على كافة المستويات بالقدرات المهنية العالية، والكفاءات الشرطية التي تعمل على الارتقاء بمسيرة العمل في جميع المجالات من خلال حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على مواكبة أحدث التطورات والمستحدثات في مجال التأهيل والتدريب الشرطي، وتسليح كوادرها وعناصرها بأفضل المعارف والخبرات.



ودعا سعادة نائب قائد عام شرطة الشارقة الضباط الخريجين إلى الأخذ بزمام المبادرة في إطلاق القدرات الكامنة في كافة المواقع التي يشغلونها والاستفادة من حصيلة معارفهم وخبراتهم المكتسبة من خلال الدورة في دفع مسيرة العمل كل في مجال اختصاصه وفي المواقع القيادية التي يشغلونها، مشيرا إلى أن استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة تسعى إلى التوسع في مجالات التدريب المهني والتخصصي وتنويع مصادر المعرفة بهدف تغطية احتياجاتها من الموارد البشرية والقدرات التي تلبي متطلبات تحقيق أهداف ومؤشرات الأجندة الوطنية ( 2017 – 2021 م ) ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي يشهدها مجتمعنا في ضوء تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى وضع الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدما وتطورا في الأخذ بمعطيات العصر واللحاق بركبه في مختلف المجالات.



وفي ختام الحفل قام نائب قائد عام شرطة الشارقة بتوزيع الشهادات على الخريجين متمنياً لهم التوفيق في الحياة العملية.