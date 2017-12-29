نائب رئيس استشاري الشارقة يُشيد بفعاليات مهرجان البطائح

سعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

الشارقة 24:



أشاد سعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بخيمة مبادرات عام زايد، ضمن فعاليات مهرجان البطائح الشعبي، أثناء زيارة سعادته لفعاليات المهرجان الخميس.



واستمع سعادته إلى شرح عن المبادرات التي تقدمها الخيمة، مروراً بمعرض مسيرة وطن الذي يحتوي على 46 صورة منذ عام 1971 إلى الآن، حيث تعبر كل صورة عن إنجاز كبير خلال عام، وأثنى على ركن القراءة المصاحب لفعاليات الخيمة، وركن القصص الشعبية والحكايات التاريخية، مشيداً بهذه الفعاليات التي تساهم في نشر الثقافة وترسيخ عادة القراءة وجعلها أسلوب حياة.



ووجه سعادة نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الشكر إلى سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، على هذه المبادرات المجتمعية والثقافية والوطنية، وأشاد بنجاح فعاليات المهرجان وتحقيق كل الأهداف التي وضعت لها، وقال إن البطائح أضحت وجهة ثقافية وتراثية مميزة.