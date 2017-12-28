دوائر خورفكان تناقش جملة من المشاريع التطويرية لمجابهة مياه الأمطار

الشارقة 24 - وليـد الشيـخ:

عقد المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الخميس اجتماعاً تنسيقياً مع مختلف الدوائر المحلية والاتحادية ذات الاختصاص بقطاع البنية التحتية لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الهندسية بالمدينة، من مقترحات لمجابهة تراكمات مياه الأمطار في عدد من مناطق المدينة وذلك استعدادا لموسم الشتاء.

ترأس الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمبنى البلدية، سعادة عبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي، بحضور ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية، وبلدية مدينة خورفكان، ودائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة، وغيرها من الدوائر المختصة على الصعيدين المحلي والاتحادي.

وقال سعادة عبد الله الصم النقبي، إن الاجتماع جاء في ضوء المتابعة التي يجريها المجلس لمستجدات آثار الأمطار على المدينة، والاستعداد لاتخاذ بعض التدابير التي من شأنها تخفيف حدة تراكمات مياه الأمطار في المناطق التي تم تحديدها بناء على تقارير اللجان المعنية.

وأضاف أن المجلس بالتنسيق مع الجهات الشريكة، ناقش في اجتماعه بعض المقترحات الصادرة عن اللجنة الهندسية لتخفيف حدة تسرب مياه الأمطار من الشارع الدائري إلى عدد من المساكن الموازية له، كما بحث الحضور ضرورة تعديل مسارة القانة المائية في منطقة المصلى، بما يضمن عدم تعثر مسار المياه أو تأثيرها على أي من المرافق والمساكن في المنطقة.

كما ناقش الحضور وضع آليات لتحاشي جريان المياه ووصولها لبعض المساكن في منطقتي اليرموك والمصلى الجديدة، علاوة على دراسة إنشاء قناة مائية في منطقة الشحوح، وربطها مع وادي منطقة المديفي، فضلاً عن دراسة عدد من المقترحات للقضاء على مشكلة تراكم المياه في محيط حديقة عائشة داوود بمنطقة المديفي أيضاً، وتدعيمها بمضخات شفط أكثر فعالية.