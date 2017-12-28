"موارد الشارقة" تعلن عن برامجها التدريبية لشهر يناير 2018

الشارقة 24:

تعلن دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن البرامج التدريبية لموظفي حكومة الشارقة لشهر يناير 2018، والتي تنفذها الدائرة لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في كل من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية.

حيث سيتم تنفيذ 15 برنامجاً تدريبياً في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى هي : ديناميكية القيادة الفعالة، الحرية النفسية – AFT، الإدارة الفعالة للمخازن الإلكترونية، مهارات الاتصال والتواصل، إبداعات حكومية سعيدة، أساليب التحليل الإحصائي "مبتدئي"، صناعة الفرص التسويقية ، فنون الاتصالات الهاتفية ، مبادئ الذكاء الاصطناعي، التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الأساليب الحديثة لتحسين الأداء طبقاً لمفاهيم كايزن، رفاهية وسعادة الموظفين، إدارة الذات لتحقيق الثقة والنجاح، اجراءات التحقيق الإداري، التسامح والسعادة الوظيفية.

بينما سيتم تنفيذ 11 برنامجاً تدريباًي في المنطقة الشرقية هي: ادارة المواهب واستثمارها، تقنيات تحسين المهارات الشخصية، تنظيم وتطوير فرق العمل، منهجيات قياس سعادة المتعاملين، مهارات صياغة وكتابة الرسائل الإلكترونية، المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، مهارات القيادة المتميزة، القواعد الضريبية للقيمة المضافة لدولة الإمارات، رصد وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، الدبلوم المهني في التفتيش، دبلوم مستشار إدارة الذات.