شرطة الشارقة تنظم ورشة لنشر ثقافة المقارنات المعيارية 2018

الشارقة 24:

ضمن استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير مهارات المنتسبين في مختلف القيادات الشرطية، نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة لنشر ثقافة المقارنات المعيارية وتحديد الاحتياجات منها لعام 2018، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة.

حيث تناولت الورشة والتي قدمها الرائد نصيب الحميري والخبير عصام الحمادي، بشرح مفصل عن الدور الرئيسي للمقارنات في تحسين وتطوير أساليب العمل ودورها في نقل الممارسات الناجحة من الجهات الرائدة، كما تسهم في تنويع النتائج الإيجابية وبأساليب مبتكرة.

وتم خلال الورشة عرض الآلية المتبعة في تقديم الطلبات في الموقع الجديد، وضرورة تحديد الاحتياجات من المقارنات لعام 2018 مع الجهات المعنية.

وتطرق الملازم أول يحيى الكندي إلى الآلية المعتمدة للمقارنات الداخلية، وفق القرار الصادر من سعادة نائب القائد العام والنماذج المعتمدة لها.