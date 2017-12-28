"الشارقة لصعوبات التعلم" يُشاركُ في مهرجان الضواحي 6

الشارقة 24:

في إطار مساهماتهِ التوعويةِ وسعيهِ لتعريفِ أبناء المجتمع بالخدمات التي يُقدِّمها، شاركَ مركز الشارقة لصعوباتِ التعلم الذي يعملُ بإشرافِ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مهرجانِ (ضواحي 6) الذي تنظمهُ دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في حديقة النوف.

جاءت مشاركةُ المركزِ في المهرجانِ فعَّالةً وإيجابيةً حيث أجرى عددٌ من الاختصاصين جلساتِ التقييمِ والمسحِ التشخيصي، حرصاً على تقديم أفضلِ الخدماتِ وتحقيقِ النتائجِ المرجوة.

وأكدَّت الأستاذة هنادي السويدي مديرُ مركزِ الشارقة لصعوباتِ التعلم أن اتِّباعَ التشخيصِ الدقيقِ لكلِّ حالةٍ بعد تقيِّيمها ومن ثمَّ إعطاء الأهلِ التوجيهاتِ اللازمة المُتعلقة بالطفلِ والإجراءاتِ الواجبِ اتِّباعُها إن كانتِ الحالة تستدعي الالتحاق بالمركز.

وقالت: "بلغَ عددُ الأشخاصِ المُسَجَّلين في مركزِ الشارقةِ لصعوباتِ التَّعلمِ منذ تأسيسه وحتى الآن 300 شخصٍ، حيثُ تقدَّمُ لكلِّ حالةٍ وفقَ تشخيصها خدماتُ القراءةِ والكتابة والنطق والعلاج الوظيفي أو الخدمات الأكاديمية الأخرى، والعملُ مستمرٌ بشكلٍ منتظمٍ لإعدادِ الخططِ الفرديةِ المناسبة لكلِّ حالة".

وأوضحت السويدي أنَّ المشاركة في مهرجان الضواحي 6 لم تقتصر على جلسات التقييمِ والتشخيصِ، بل نظَّمَ الاختصاصيونَ مجموعة من الألعابِ التي تنمِّي الذكاءَ والتركيزَ والانتباهَ شاركَ فيها عددٌ كبيرٌ من زوار الحديقةِ.

أشادت هبة حسين صلاح (أمّ ياسين) بالفعاليةِ التي نظَّمَها مركزُ الشارقةِ لصعوباتِ التَّعلمِ، وأكَّدت أنَّها في غايةِ الأهمِّيةِ للتعريفِ بالمركزِ وما يُقدِّمهُ من خدماتٍ للأطفالِ وأولياءِ أمورهم، وللمعلمين الذين تواجِهُهم في فصولهم حالاتُ صعوباتِ التَّعلمِ ولا يَعرفونَ الجهةَ الواجبَ عليهم تحويلُ الطلبةِ إليها.

من جانبهِ، عبَّرَ الطفلُ فارس محمد عن سعادتهِ الكبيرةِ بالمشاركةِ مع أقرانهِ في الألعابِ الهادفةِ التي نظّمَها المركزُ والتي تهدفُ إلى تنميةِ مهاراتِ الذكاءِ والتركيزِ والانتباه، موجِّهاً الشكرَ والتقديرَ إلى الاختصاصيينَ الذين أشرفوا على الفعالية.