وفد من شرطة الشارقة يزور "كهرباء دبي"

الشارقة 24:

في إطار الجهود المشتركة لتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة، وتعزيز آفاق التعاون الثنائي، قام وفد من القيادة العامة بشرطة الشارقة برئاسة العقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، بعمل زيارة ميدانية لهيئة كهرباء ومياه دبي في مبناها الرئيسي بدبي.

حيث تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تتبناها الهيئة في مجال خدمات المتعاملين بشكل عام من خلال مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة لتعامليها، وفق أعلى المعايير والكفاءة والاعتمادية والبيئة والجودة.

وأعربت العقيد أمينة الشوق على شكرها وتقديرها للمسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي، على حسن الاستقبال والتعاون القائم بين الجانبين للارتقاء بالقدرات الأمنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتنفيذ مبادرات مشتركة من شأنها الارتقاء بالأداء الشرطي.