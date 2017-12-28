"اجتماعية الشارقة" تنظم ورشة إلكترونية لكبار السن

الشارقة 24:

تحرص دائرة الخدمات الاجتماعية بأفرعها والدور التابعة لها على تنظيم برامج متعددة ومتنوعة للمنتسبين من كبار السن، منها ما يتعلق بالتثقيف والترفيه والخروج من العزلة، حيث نظمت إدارة الرعاية المنزلية بالدائرة ورشةً إلكترونية حول تطبيق التواصل الاجتماعي "الإنستقرام" لكبار السن في مبنى الإدارة.

حيث اعتاد كبار السن على التجمع بشكل شبه يومي في نادي الأصالة بإدارة الرعاية المنزلية لتبادل الأحاديث والاستفادة من البرامج المتنوعة المقدمة لهم، منها البرامج الداخلية والخارجية للترويح عنهم لما لها من أثر كبير على نفوسهم من خلال فتح المجال لهم للتواصل مع العالم الخارجي، وتغيير نمط حياتهم اليومي التي يعيشونها، فضلاً عن توطيد الروابط بينهم وبين موظفي الدائرة ليكونوا عائلة واحدة.

من جهتها قدمت أمينة الرئيسي مشغل حاسوب في الدائرة هذه الورشة الإلكترونية عن طريق استخدام الآيباد في شرح تفاصيل تطبيق "الإنستقرام" بما يخدم كبار السن في قراءة الأخبار الجديدة ومتابعة الشخصيات المهمة، بالإضافة إلى التقاط صور ومشاركتها مع مجموعة متنوعة من المتابعين، كما وتم إعداد تطبيق عملي لكبار السن عن طريق استخدام هواتفهم المتحركة للتعرف على تفاصيل التطبيق بشكل أكبر وإبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم حوله.

كما وصرحت خلود آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية أن الدائرة تهتم بجميع فئات المجتمع وبالأخص فئة كبار السن التي تحظى بمكانة اجتماعية سامية في مجتمع إمارة الشارقة، باعتبارهم جزءاً مهماً من المحيط الاجتماعي، وتهدف مؤسسات المجتمع كافة على منح هذه الشريحة حياة كريمة ترتقي إلى درجة السعادة والرفاهية في مجتمع عطائه لا يتوقف عند حد حقهم في العيش وسط بيئتهم الأسرية الطبيعية، خصوصاً أنهم يتمتعون بالحكمة والثقافة والخبرة من خلال تجاربهم في الحياة التي يمكن أن ينقلوها للأجيال الناشئة.

وأضافت أن الدائرة تسعى إلى تقديم برامجها المتنوعة لكبار السن وأن البرنامج الإلكتروني حول استخدام تطبيق الإنستقرام، جاء وفقاً لطلبهم ورغبتهم في استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الشائعة لمواكبة التطور ومعرفة كل ما هو جديد.