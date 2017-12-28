مواقف الشارقة مجانية خلال عطلة رأس السنة الميلادية

الشارقة 24:

قامت بلدية مدينة الشارقة بالإعلان عن مجانية المواقف العامة الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة يومي الأحد والإثنين القادمين خلال عطلة رأس السنة الميلادية.

وأوضح علي أحمد أبوغازيين مدير إدارة المواقف العامة أن البلدية حرصت على إعفاء قائدي المركبات من دفع رسوم المواقف العامة خلال يومي الأحد 31 ديسمبر الجاري والإثنين 1 يناير المقبل، والذين يصادفا عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في عموم الدولة، حتى تتيح للجمهور أجواء مثالية للاحتفال برأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن تفعيل الرسوم سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير.

ودعا أبوغازيين قائدي المركبات إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمواقف السيارات خاصة، وأن الاستخدام الخاطئ للموقف يعرض صاحب المركبة للمخالفة، مؤكداً أن الهدف من مراقبة السيارات خلال يوم العطلة هو منع سوء استغلال المواقف أو استخدام أكثر من موقف للسيارة الواحدة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ مما يعرقل حركة السير.

يُذكر أن مواعيد العمل بإدارة المواقف العامة قد تم تعديلها استجابةً لرغبة عدد كبير من المراجعين، لتكون من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة 7 صباحاً إلى الثانية ظهراً، بدلاً من مواعيد العمل المعمول بها سابقاً من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء، 2 يناير 2018.