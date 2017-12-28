"حصاد الشارقة" يعرض إنجازات الإمارة خلال العام 2017 السبت المقبل

الشارقة 24:

يطلّ تلفزيون الشارقة، التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام على جمهوره ببرنامج "حصاد الشارقة"، عند الساعة العاشرة من مساء السبت 30 ديسمبر الجاري، متناولاً أبرز الإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة، وأهم الفعاليات التي نظمتها واستضافتها خلال العام 2017، على مختلف الصعد الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياحية، والإنسانية.

ودأبت إدارة الأخبار في المؤسسة على إنتاج هذا البرنامج سنوياً، ليكون بمثابة النافذة الإعلامية للترويج لإمارة الشارقة، كوجهة ثقافية وسياحية واستثمارية مهمة، إقليمياً ودولياً، وإبراز مبادرات مؤسساتها التي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الارتقاء بحياة سكان الإمارة، على مدار عام كامل من الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.

واعتمد البرنامج هذا العام على أسلوب إخراجي جديد ومطور، إذ تولّى مهمة الإخراج والتصوير فريق عمل إدارة الإبداع في المؤسسة، الذي تعاون مع مركز الأخبار لإنجاز البرنامج وإخراجه بشكل مميز، تأكيداً على اهتمام المؤسسة بالمضمون إلى جانب اللغة البصرية، ضمن مشهد يخرج عن النمطية الإعلامية ويعتمد على دقة المعلومة، وشمولية التغطية، وجماليات الصور والمؤثرات.

ويستضيف البرنامج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، وسعادة خولة الملا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار، مدير الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم بالشارقة.

كما يستضيف البرنامج سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ومريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، وأحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة.

وقالت سناء بطي، مدير مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام: "بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحولت إمارة الشارقة إلى وجهة مميزة في العديد من القطاعات الحيوية، ومن خلال برنامج "حصاد الشارقة" نسعى إلى تسليط الضوء على جانب من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الإمارة على مدار عام كامل".

وأضافت بطي: "سعينا أن يكون البرنامج هذا العام مختلفاً عن سابقه، من ناحية الشكل والمضمون، وحتى من حيث حجم المشاركة الأكبر من الضيوف، وذلك انسجاماً مع الخطط والاستراتيجيات الإعلامية التي تنفذها مؤسسة الشارقة للإعلام، إسهاماً في تقديم صورة ناصعة تليق بمكانة الإمارة ومنجزاتها للمشاهد أينما وجد، وليكون بمثابة أرشيف بصري لجميع ما حققته الشارقة خلال العام".

ويعدّ برنامج "حصاد الشارقة" الذي يعاد بثه في نفس اليوم بعد منتصف الليل عند الساعة الواحدة والربع، والساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 31 ديسمبر 2017، إحدى البرامج المتميزة التي تبنته مؤسسة الشارقة للإعلام وتبثه عبر تلفزيون الشارقة في نهاية كلّ عام، بمثابة الأرشيف البصري لجميع ما أنجزته وحققته إمارة الشارقة على كافة الصعد خلال عام من الزمن.