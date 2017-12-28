مراكز أطفال الشارقة تُنظم حفل تخريج لمنتسبي برنامج" دليل2"

الشارقة 24:

نظمت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حفلاً ختامياً لتخريج أطفال الدفعة الثانية من البرنامج الثقافي السياحي دليل2" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2017م، في مربى الشارقة للأحياء المائية.

اُستهل الحفل بكلمة ألقتها الأستاذة منال المرزوقي مسؤول مراكز أطفال الشارقة، أشارت فيها إلى سعي المراكز على إكساب الأطفال ثقافاتٍ متنوعةً ومهاراتٍ رياديّةً للارتقاء بقدراتهم على التعامل مع الحياة، واكتشاف المواهب الواعدة في هذا المجال وتطويرها، حيث قالت: "تقطف المراكز اليوم ثمارَ برنامج "دليل2"، وذلك بتخريج كوكبة من الأطفال المتميزين في الإرشاد السياحي لديهم القدرة في إرشاد الزوار وتعريفهم بما تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة من أماكن أثريّة تعود جذورها إلى ماضٍ عريق، ومعالمَ سياحيّةٍ جاذبة في سياق نهضةٍ شاملةٍ على كافة الأصعدة، وكذلك يكونوا حريصين على تطبيق ما تعلموه من مهارات وخبرات عند قيامهم بدور الإرشاد.

تلتها كلمة المستشار الثقافي السياحي الأستاذ علي آل سلوم، الذي أشاد فيها إلى دور وجهود مراكز أطفال الشارقة السباقة في إقامة مثل هذه البرامج الفريدة والهادفة إلى تنشئة أجيال تتميز بالمعارف والقدرات وتمتلك المهارات الثقافية والسياحية.

كما ألقت إحدى منتسبات البرنامج كلمة قدمت فيها الشكر للعاملين في مراكز أطفال الشارقة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا البرنامج المميز الذي أضاف لهم الكثير من المعلومات الثقافية.

كما تم تكريم جميع الأطفال المشاركين في البرنامج البالغ عددهم 33 طفلاً وطفلة من مختلف مراكز المدينة والمنطقتين الوسطى والشرقية، كما تم تكريم مربى الشارقة يمثلها راشد الشامسي أمين مربى الشارقة للأحياء المائية، والأستاذ علي آل سلوم- المستشار الثقافي السياحي لتعاونهما في إقامة برنامج دليل2، واختتم الحفل بورش علمية وجولة سياحية في أقسام المربى.