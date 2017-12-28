كهرباء الشارقة تفوز بجائزة أوراكل للابتكار والاستدامة 2017

الشارقة 24:

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة الابتكار والاستدامة لجهودها المتميزة في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، التي ساهمت في توفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التكاليف، وذلك خلال الحفل الذي نظمته شركة أوراكل العالمية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة حازت على هذا التقدير نتيجة نجاحها في عمليات التحول الإلكتروني والذكي، وإصدار الفاتورة الخضراء باستعمال تطبيقات برامج أوراكل.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الابتكار والحلول الذكية لمواكبة النمو والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن فوز الهيئة بهذه الجائزة يؤكد مكانتها الرائدة وحضورها القوي في المجال الرقمي والخدمات الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتفتخر الهيئة بهذا التكريم المتميّز، فهو بمثابة إشادة بالإنجازات والقيم الخاصة بفريق العمل، التي أرستها الهيئة ضمن رؤيتها والتزامها بالبعد البيئي في كافة المشروعات التي تنفذها.

وأضاف إن هيئة كهرباء ومياه الشارقة حققت إنجازات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية تعكس مدى الاهتمام والالتزام بدورها في رعاية البيئة وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار اللذان يوفران حلولاً لقضايا البيئة ويساهمان في ترسيخ مفهوم استدامة التنمية ويبرزان جهود المؤسسات الملتزمة بالمعايير البيئية والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى عمق الشراكة الاستراتيجية مع شركة "أوراكل"، والتزام الهيئة بالمضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، وتسلم الجائزة كلاً من المهندسة إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات، وسيد توصيف الرحمن مستشار تقنية المعلومات بالمكتب التنفيذي لرئيس الهيئة.

وأوضحت المهندسة إيمان الخيال أنه بفضل هذا النجاح واستخدام أحدث التطبيقات استطعنا تقديم الخدمات المتميزة في كافة إدارات الهيئة في غضون فترة زمنية قليلة.

وأكدت أن الهيئة تحرص أن تكون من الجهات الحكومية السباقة والرائدة في تبني وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية للمشتركين، من خلال رؤية واستراتيجية الهيئة لعام 2020، والتي تهدف إلى توفير خدمات أكثر سهولة وراحة وفق أعلى المعايير العالمية، ومن أجل تحقيق مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.