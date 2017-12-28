القصباء تستقبل العام الجديد بعرض للألعاب النارية

الشارقة 24:

تستعد القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، لاستقبال العام الميلادي الجديد "2018"، بمجموعة من عروض الألعاب النارية المذهلة، لتتألق سماء الإمارة الباسمة في منتصف ليلة 31 ديسمبر الجاري، وتشارك العالم الفرحة بحلول العام الجديد.

وتتوقع إدارة القصباء أن تشهد الوجهة حضوراً جماهيرياً كبيراً عشية رأس السنة الميلادية الجديدة لمتابعة العرض والاستمتاع بمرافق القصباء ومعالمها السياحية والترفيهية، كالمطاعم والمقاهي المنتشرة على ضفتي القناة المائية، والتي تتميز بتقديمها مذاقاتٍ رائعة من المأكولات العربية والعالمية إلى جانب إطلالتها المُثلى لمتابعة الألعاب النارية التي تتوسطها عين الإمارات، وتتميز هذه المطاعم بمساحات خارجية لخدمة روادها متيحةً لهم فرصة الاستمتاع بأمسيةٍ شتوية جميلة تجمع العائلة على مائدةٍ واحدة.

وتحتل القصباء مكانة مميزة في إمارة الشارقة في مجال السياحة والترفيه والثقافة، نظراً لموقعها المثالي المطل على إمارتي الشارقة ودبي، ما يؤهلها لاستضافة الفعاليات الترفيهية وتنظيمها على مدار العام. وتمتلك الوجهة مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية، بما فيها المطاعم والمقاهي، ومنطقة الألعاب الخاصة بالأطفال، ونافورة القصباء الموسيقية، وعين الإمارات، ومركز مرايا للفنون، ومكتبتين، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الأعمار.