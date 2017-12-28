"الشارقة لعلوم الفضاء" يختتم المخيم السابع

الشارقة 24:

اختتمت فعاليات المخيم الفضائي السابع في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بحضور سعادة د. صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وحضور ممثلين من وكالة الإمارات الفضائية، تتقدمهم أ. أمينة اليماحي فريق برنامج البعثات والمنح الدراسية.



بدأ حفل الختام بجولة مع الضيوف في قاعات المعارض حيث تم تجهيز المعارض بالأدوات العلمية والتجارب التي عمل عليها المنتسبين طيلة أيام المخيم، وتم شرح التجارب على الحضور، وناقش الطلاب كيفية عملها وتصميمها، شملت 10 تجارب علمية قسمت على 50 طالبًا.

ثم توجه الحضور إلى القبة الفلكية، وتم الحديث عن تفاصيل وأهداف المخيم، كما شارك د. صلاح طاهر الحاج بكلمة لأبنائه الطلبة تحدث بأنهم هم نواة المستقبل، وألقت أ. أمينة اليماحي كلمة لوكالة الفضاء الإماراتية تحدثت فيها عن دور الوكالة في تبني الكفاءات الوطنية في مجال علوم الفضاء، وأيضًا تحدث أ. مروان شويكي عن أنشطة المخيم.

بعد ذلك بدأ مراسم حفل التكريم للطلبة والمعلمين والمتعاونين في البرنامج، واختتم الحفل بعرض في القبة الفلكية للطلاب وأهاليهم.