وفد خيرية الشارقة ينفذ أجندته الخيرية في كينيا

الشارقة 24:



رجع وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة عبد الله مبارك الدخان الأمين العام وعضوية عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي ومحمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات إلى أرض الدولة قادمين من جمهورية كينيا بعد زيارة عمل شهدت افتتاح وتفقد العديد من المشاريع الإنشائية إلى جانب توزيع المكرمات العينية على الأسر المستحقة في القرى النائية والتي تأتي ضمن مبادرات الجمعية لليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات.



وقال عبدالله مبارك الدخان: تنفيذا لما ورد في الخطة السنوية لإدارة المشاريع والكفالات فقد تم إجراء جولة ميدانية إلى جمهورية كينيا شهدت إطلاق حفل الزواج الجماعي لـ 20 عريسا بمركز تهذيب، كما تم توزيع مشاريع الأيادي المنتجة والتي تم تنفيذها بدعم متبرعي خدمة "درهم الحمد" وهي خدمة تبرعات تم استحداثها في الجمعية بالتعاون مع شركتي اتصالات ودو من خلال استقطاع درهم يومي تلقائيا من رصيد الهاتف المتحرك للعملاء من خلال الاشتراك عبر إرسال كلمة حمد إلى الرقم 1110 لمستخدمي بطاقات اتصالات، بينما يقوم عملاء شركة دو بتفعيل الاشتراك من خلال الرقم 1011.



وتضمنت الزيارة توزيع 10 عربات نقل إلى جانب 10 دراجات نارية تستخدم كسيارة أجرة وتوزيع 20 ماكينة خياطة للأرامل والأيتام والفقراء، فيما تم زيارة الأطفال حديثي الولادة بقسم الأطفال بالمستشفى العام وذلك ضمن مبادرة فرحة طفل وتم توزيع الهدايا على الأطفال ومن ثم الالتقاء بمدير المستشفى والاستماع إلى مطالبه الخاصة بتطوير بعض الأقسام خاصة قسم الولادة.



وتابع: تم توزيع 170 طردا من المواد الغذائية على أسر المحتاجين في قرية تربية التي تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة ماليندي، إلى جانب توزيع 360 طردا غذائيا مماثل بقرية مالانج، لافتا إلى أن الوفد احتفل مع أهالي المنطقة بوضع حجر الأساس لمدرسة تعليمية وخزان مياه لتوفير المياه النقية لأهالي وسكان القرية وبعض المناطق المجاورة ومستوصف صحي، إلى جانب تدشين مجمع الشارقة الخيري بمدينة ماليندي والذي يشتمل على معهد للتعليم الفني ومسجد ودار أيتام ومستوصف صحي، مشيرا إلى أن الجولة امتدت لتشمل افتتاح مسجد أهالي خورفكان والذي يسع لـ 850 مصليا ويتكون من طابقين مشتملا على 8 دكاكين خيرية ومستودعين، كما تم إطلاق حملة طبية شملت إجراء الفحوصات الطبية لـ 650حالة وتوفير العلاج لهم بناء على تقرير الطبيب المعالج مع متابعة الحالات التي يتبين حاجتها للخضوع لمزيد من الرعاية الصحية حيث بينت الفحوصات إصابة عدد من المفحوصين بمرض الجدري.



وأوضح أن الزيارة شملت تفقد العديد من مشاريع الآبار والمساجد ودور العلم والمستوصفات الصحية المنفذة من قبل والوقوف على كفاءة عملها والتأكد من التزام الجهات المنفذة بعمل الصيانة الدورية لها منعا لحدوث أية أعطال بها.



وتوجه عبدالله الدخان بالشكر الجزيل إلى سفارة الدولة في نيروبي على ما قدمته من تسهيلات للوفد كما توجه بالشكر إلى المحسنين ومتبرعي مشروع "درهم الحمد" الذين بادروا إلى دعم مشاريع الجمعية مما ساهم في وصول المكرمات إلى المستحقين وتوصيل الدعم إلى المناطق النائية لينعم سكانها بالسعادة والحياة الكريمة.