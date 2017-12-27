العميد بن عامر يناقش سياسة الأمن الداخلي مع وفد من "الداخلية"

الشارقة 24:





استقبل العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بمبنى القيادة، وفداً من وزارة الداخلية، برئاسة العميد دكتور عبد الله أحمد جمعة نائب مدير عام المالية والخدمات المساندة.

بحضور العميد علي سالم الخيال مدير عام العمليات المركزية، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من مدراء الإدارات بشرطة الشارقة وضباط الاختصاص.

في بداية الاجتماع، رحب نائب قائد عام شرطة الشارقة بالوفد الزائر، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها سياسة الأمن الداخلي وخطط الدعم اللوجستي وغيرها من الموضوعات التي تعزز استراتيجية وأهداف وزارة الداخلية.

وفي الختام، أعرب الوفد عن جزيل الشكر لشرطة الشارقة لحسن الاستقبال والتعاون الدائم والمثمر لمناقشة الخطط والمستوى التقني لأساليب العمل المتبعة بالقيادة الشرطية التي تواكب أحدث المستجدات كافة وفق أفضل الممارسات.