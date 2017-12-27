شرطــة الشارقة تستكمل الحملة الـ 13 لزراعــة الأسنان لنزلاء "المؤسسة العقابية"

الشارقة 24:





استكمل صباح اليوم الأربعاء بالمؤسسة العقابية والاصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة برنامج زراعة الأسنان الـ 13 للنزلاء، بالتعاون مع مركز زراعة الأسنان الطبي بدبي.

بحضور المقدم عبد الله إبراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة، والمقدم منى سرور مدير فرع سجن النساء بالمؤسسة، وعدد من ضباط المؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة.

وأشار المقدم عبد الله إبراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة، إلى أن الحملة شارك فيها نخبة من كبار الأطباء، برئاسة الدكتور سهيل حسيني رئيس مركز زراعة الأسنان الطبي بدبي، وضم الفريق الطبي 30 متطوعاً من استشاريين وأطباء واختصاصيين وممرضين من ذوي الكفاءة العالية والمتميزة، استخدموا أفضل الطرق وأحدثها في العيادة الملحقة بالمؤسسة.

وأوضح المقدم عبد الله إبراهيم أن هذا البرنامج يأتي إيماناً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على توفير الرعاية الصحية الملائمة للنزلاء بالمؤسسة، والحصول على كافــة حقوقهـم التي تنسجم والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام آدميتهم بعيداً عن الجنس والعرق واللون.

وأشاد نائب مدير المؤسسة العقابية والاصلاحية بالتعاون الكبير الذي يبديه مؤسسات المجتمع المدني والهيئات في دعم جهود المؤسسة العقابية والاصلاحية الذي كان له أبلغ الأثر في إنجاح الحملات والبرنامج التي تهتم بالنهوض بمستوى تقديم الخدمة للنزلاء بما يتواءم مع النظم والقوانين الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تساهم في دعم حملة زراعة الأسنان.

وأعرب نائب مدير المؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة عن شكره للمتطوعين المشاركين في الحملات كافة، ومدى إخلاصهم وتفانيهم في خدمة المجتمع بشكل عام، مشيداً بدورهم التطوعي وجهودهم الإنسانية وتسخير خبراتهم لتخفيف الآلام ورسم الابتسامة على وجوه المرضى بلا مقابل مادي، ووجه شكره وتقديره للجهات المشاركة، متمنياً زيادة فاعليتهم والاستمرار في رعاية البرامج والفعاليات المجتمعية لتعزيز الشعور بالأمن والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع كافة.

من جهته، قال الدكتور سهيل حسيني رئيس مركز زراعة الأسنان الطبي بدبي والمشرف العام على برنامج زراعة الأسنان بالمؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة: "إن الطب مهنة إنسانية، وتوجب علينا كأطباء أن نقدم جزءاً من وقتنا في خدمة الفئات المحتاجة في مجتمعنا، انطلاقاً من مفهوم التلاحم والتكافل الاجتماعي".