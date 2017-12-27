المهندس خليفة السويدي: لجنة جائزة التميز درست ملفات الموظفين بدقة وفقاً للمعايير

الشارقة 24 - محمود سليم:



قال المهندس خليفة بن هده السويدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الهندسة والمباني، ورئيس لجنة جائزة التميز، إن ما يميز الدورة الثالثة من جائزة التميز التي تنظمها البلدية، أنها جاءت بعد برنامج تقييم الأداء السنوي، مما زاد التنافسية على الجائزة.

وأشار السويدي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن الجهود المميزة من الموظفين أتت بثمارها، متمنياً من جميع الموظفين بذل المزيد من الجهد بما يخدم صالح الإمارة، موضحاً أن اللجنة حرصت على تطوير الجائزة عاماً بعد آخر بهدف إشراك عدد أكبر من الموظفين.

وكرمت البلدية 47 موظفاً فائزاً بجائزة التميز في دورتها الثالثة، ضمنهم 25 موظفاً من فئة الوظائف المساندة بالبلدية، تقديراً لدورهم في دعم مسيرة العمل البلدي.