مشاريع ريادية تعزز من مكانة مدينة الذيد في إمارة الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

تشهد مدينة الذيد في إمارة الشارقة، عدداً من المشاريع التطويرية والحيوية التي تنوعت بين مشروعات تراثية وسياحية وأخرى تختص بالمنظومة التعليمية، والتي من شأنها تطوير وتنمية المنطقة الوسطى وخدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

ويحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على كل ما من شأنه خدمة المنطقة الوسطى وإعمارها وتطويرها من خلال مشاريع خدمية وحيوية وتعليمية، وجعلها واحة أمن واستقرار ينعم فيها المواطن والمقيم والزائر.

ومن هذه المشاريع "حصن الذيد"، الذي يعد من أهم المباني التاريخية حيث يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي حوالي 1750، وشاهد على تاريخ وعراقة المنطقة، حيث يسير العمل في مشروع ترميم وصيانة حصن الذيد وما يضمه من قلاع وأبراج تاريخية.

فيما تم إطلاق مبنى بنك البذور والمعشبة بالشارقة التابع لأكاديمية الشارقة للبحوث، وسيسهم بنك البذور والمعشبة بالشارقة في الحفاظ على التنوع البيئي والصحراوي وحماية أنواع النبات المهددة بالانقراض، واستنباط سلالات يمكنها العيش بالبيئة الصحراوية والظروف المناخية الصعبة وتتحمل درجات الحرارة العالية، والجفاف، والملوحة.

ويعود اختيار موقع بنك البذور والمعشبة بالشارقة في مدينة الذيد لما تتميز به المدينة من موقع استراتيجي ومناخ مناسب للبذور تكاثرها، ويحوي البنك على نوعيات من البذور لا يوجد لها مثيل في العالم وستحمل اسم الشارقة.

وتم الكشف عن حديقة النباتات الصحراوية، يضم أنواع متنوعة من النباتات الصحراوية في المنطقة الوسطى، وسيتم البدء في المشروع قريباً.

وتم إطلاق مشروع معهد علوم الصحراء الواقع بالقرب من جامعة الشارقة فرع الذيد، وهو متخصص في علوم الصحراء من حيوانات ونباتات، بالإضافة إلى الحفاظ على المياه الجوفية، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد العالمية في مجال علوم الصحراء.

وشهدت مدينة الذيد تطوير الأحياء ورفدها بشبكات طرق حديثة، بما يخدم الأهالي ويضمن سلامة وأمن مرتادي هذه الطرق، إضافة لعدد من الحدائق العامة.