ثابت الطريفي: تكريم 47 موظفاً واستحداث فئة جديدة ضمن جائزة التميز 2017

الشارقة 24 - محمود سليم:

قال سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية كرمت 47 موظفاً في جائزة التميز لعام 2017، في دورتها الثالثة، وضمت 5 فئات، بعد استحداث فئة المدير المتميز، عقب إطلاق البلدية لبرنامج تقييم الأداء السنوي للموظفين.

وأشار الطريفي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن فئات التكريم انقسمت إلى: فئة المسؤول المتميز، والمدير المتميز، وفريق العمل المتميز، والوظائف المساندة، بالإضافة إلى الموظف المتميز.

وأوضح أن الهدف من هذه الجائزة هو تعزيز دور الموظف، وخلق نوع من التنافس الإيجابي بين إدارات البلدية للارتقاء بالعمل البلدي، والمؤسسي في بلدية مدينة الشارقة.