شرطة الشارقة تعلن تمديد قرار تخفيض المخالفات المرورية إلى 28 فبراير المقبل

الشارقة 24:

أكد الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة على الاستمرار بتخفيض قيمة المخالفات المرورية إلى 28 فبراير 2018، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

داعياً السائقين ومستخدمي الطريق إلى أن هناك عدة قنوات يتم عبرها تسديد تلك المخالفات منها موقع وزارة الداخلية عبر تطبيق MOI، وأيضاً جميع مراكز الشرطة، ومركز خدمات المرور والترخيص، وقسم الدوريات الانجاد، ومبنى القرية المرورية (تسجيل)، بالإضافة إلى مكتب خدمات الشرطة في مركز صحارى.