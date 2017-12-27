"كهرباء الشارقة" تنفذ خطة لصيانة 290 كيلومتر من خطوط الضغط العالي

الشارقة 24:

قامت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال 2017 بتنفيذ خطة طموحة لصيانة الخطوط الهوائية والأبراج الكهربائية ضغط عالي 220 ك.ف. و132 ك.ف. بإجمالي عدد 480 برج كهربائي و290 كيلومتر من الخطوط الهوائية الكهربائية.

كما أنجزت الهيئة مشروع لإلغاء خطوط الكهرباء الهوائية التي تغذي مناطق البطائح والزبير والحاوية والرحمانية وحمدة والراشدية واستبدالها بكابلات كهرباء أرضية بطول يتجاوز 70 كم، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في إمارة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير خدمات بمواصفات عالمية لكل مناطق الشارقة وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين في مدن الإمارة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بأن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل وسائل الأمن والحماية للمحولات وتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة، وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكة وتوفير الخدمات بأحدث المواصفات العالمية، ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

وأوضح الليم أن الهيئة أعدت برامج محددة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تتم في أشهر الشتاء حيث تقل نسبة الأحمال وتبدأ أعمال الصيانة الدورية في شهر أكتوبر وتنتهي في شهر أبريل، وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

وكشف سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، أن أعمال الصيانة للخطوط والوصلات والمحولات الكهربائية التي نفذتها الهيئة في مدينة الشارقة، اشتملت على تجديد وتغيير عدد من الوصلات والكابلات واستبدال عدد من المحولات بأخرى جديدة وذلك في عدد من المناطق القديمة التي كانت تعاني من كثرة الأعطال خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الهيئة تتابع عبر فرق التفتيش الإضافات العشوائية التي تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهوداً كبيرة لمواجهة أية ظروف طارئة، وتعمل على توفير الإمكانيات، واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها وتأهيلها، للعمل في أقسام الصيانة وتراعي أعلى نظم الأمان والجودة في العمل لمواجهة أية ظروف طارئة.

وأشار المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة إلى أن خطة الصيانة التي تم تنفيذها خلال عام 2017 لخطوط الضغط العالي شملت محولات ضغط عالي 220 ك.ف، و 132 ك.ف. باجمالي عدد 105 محول وصيانة لوحات التحكم ووحدات الوقاية الخاصة بالمفاتيح الرئيسية ضغط عالي 220 ك.ف. و 132 ك.ف. باجمالي عدد 192 نظام تحكم ووقاية وصيانة المفاتيح الكهربائية الرئيسية بمحطات الضغط العالي 220 ك.ف، و132 ك.ف. بإجمالي عدد 190 مفتاح كهربائي، وصيانة وحدات البطاريات الاحتياطية الخاصة بمحطات نقل الطاقة 220 ك.ف. و 132 ك.ف. بإجمالي 46 وحدة بطاريات وصيانة المحولات الكهربائية ضغط عالي 220 ك.ف. و 132 ك.ف. بإجمالي عدد 105، محول وفحص جودة الغاز SF6 المحيط بالمفاتيح الكهربائية الرئيسية الخاصة بمحطات الضغط العالي 220 ك.ف. و 132 ك.ف. بإجمالي عدد 190 مفتاح رئيسي.