بلدية الحمرية تُعبّر عن شكرها لمكارم حاكم الشارقة

الشارقة 24:

قامت بلدية الحمرية ظهر أمس الثلاثاء، وبمبادرة من كافة الموظفين بالتعبير عن شكرهم وشكر أهالي الحمرية لمكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تثبيت لوحتين على الطريق العام سطرت الشكر والثناء لسموه وحملت اللوحة عبارة (كلمات الثناء لا توفيك حقك يا سلطان الخير شكراً لك على عطائك الدائم) واختتمت العبارة بالدعاء لسموه (اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مسروراً).

وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية عن رغبة كافة موظفي وموظفات بلدية الحمرية بالمشاركة في إعداد اللوحتين والقيام بتركيبها على الطريق العام المؤدي إلى منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، لتعبر عن سعادتهم وشكرهم الجزيل والعميق لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكارمه السخية.