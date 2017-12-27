شرطة عجمان تستقبل فريق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

الشارقة 24 – وام:

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان فريق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي برئاسة أسماء الجويعد مديرة نادي الشارقة للصحافة بحضور اليازية بن غليطة مسؤولة العلاقات العامة للتعريف بالجائزة بدورتها الحالية 2017-2018، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وكان في استقبالهم الملازم أول احمد عبد الله العجماني مدير فرع الشؤون الإعلامية، والخبير الاستراتيجي غازي الصبحي، والمساعد أول ليلى حسين من قسم التميز المؤسسي.

وقدم فريق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي شرحاً عن الجائزة بدورتها الخامسة والتي ينظمها نادي الشارقة للصحافة، مشيراً إلى توسع الجائزة من حيث الجهات المشاركة والفئات التي بلغ عددها 16 فئة بزيادة 5 فئات في مجالات مختلفة تضمنت فئة "أفضل خطة اتصال لعام زايد الخير".

من جانبه رحب مدير فرع الشؤون الإعلامية بزيارة فريق الاتصال الحكومي، مؤكداً رغبة شرطة عجمان في المشاركة للمرة الثانية بأكثر من فئة للجائزة، نظراً لأهمية دورها الإيجابي في التقدم والارتقاء بمجال الإعلام المؤسسي.

وأشاد بالإضافة النوعية لفئة عام زايد لإبراز إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وعطاءاته الإنسانية، شاكراً لهم هذه الزيارة القيمة ومتمنياً لهم مزيداً من التوفيق والتميز.