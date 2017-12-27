سوق الجبيل ينظم حملة للتبرع بالدم للزوار والموظفين

الشارقة 24:

رست حافلة بنك الدم المتنقل في سوق الجبيل، أحد أكبر الأسواق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، مستهدفة حملة للتبرع بالدم موجهة لموظفي السوق والمستأجرين والزوار، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، وذلك تماشياً مع جهود إدارة السوق في نشر الوعي المجتمعي، وتشجيع نمط الحياة الصحي.

وبهذه المناسبة قال سالم المدفع تنفيذي التسويق والعلاقات العامة في سوق الجبيل: "تأتي مشاركتنا في هذه الحملات الطبية، كجزء من مسؤولية سوق الجبيل المجتمعية، وحرصه الدائم على التواجد في كل ما يخدم المجتمع ويحافظ عليه، بالإضافة إلى أنها تشكل فرصة متميزة لإبراز الروح الإنسانية وقيم التعاون لمركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، وعلى دعم برامج التبرع بالدم الطوعي في مجتمع دولة الإمارات، كما أن التبرع بالدم واجب إنساني ووطني يعكس مفهوم التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع، فضلاً عن فوائده الصحية للمتبرعين، ويعتبر بمثابة هدية ثمينة يمكن أن يقدمها أي شخص لمن هم بحاجة ماسة إليها".

وأضاف المدفع أن هذه الحملة نظمت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، من خلال بنك الدم المتنقل، والذي يحتوي على جميع المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للحملة، إضافة إلى غرفة الطبيب والمختبر، وأسرة سحب الدم من المتبرعين.

وأكد المدفع، أن إدارة السوق ترحب دائماً بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتنظيم المبادرات والفعاليات المماثلة، والتي تؤكد الدور المجتمعي الفاعل لسوق الجبيل، كأحد أهم المبادئ التي تلتزم بها إدارته.