"مهرجان ضواحي 6" يواصل فعالياته ويعزز القيم الاجتماعية

الشارقة 24:

وسط إقبال كبير من الأسر، يواصل مهرجان ضواحي 6 فعالياته المقامة حالياً في حديقة النوف في مدينة الشارقة وفي القرية التراثية بالذيد وحديقة الشاطئ في كلباء، ويقدم العشرات من الفعاليات التي تعزز القيم الاجتماعية.



ويقدم مهرجان ضواحي 6 برامج مميزة تعد ملتقى للأسر خلال الإجازة المدرسية الحالية بجانب الأركان العديدة في المهرجان وأكشاك الاسر المنتجة المشاركة والفعاليات الأخرى المصاحبة من ترفيه وثقافة ومرح ومأكولات وألعاب وتراث.



وتستقطب العروض الترفيهية والثقافية والتراثية والأنشطة والورش الزوار بجانب الألعاب النارية وعروض الضوء إضافة لقرية ألعاب الطفل والتي تضم أكثر من 14 لعبة متنوعة.



ويشكل المهرجان في منظومته رؤية متكاملة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين أفراد الأحياء من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي تحقق التقارب والتلاقي وتقوية أواصر الترابط المجتمعي لدى أبناء الإمارة والزوار.



وتقدم الجهات الحكومية في أركانها العديد من الفقرات والألعاب كما تقدم الأكشاك مأكولات شعبية ومختلف المنتجات ويتابع الحضور مسرح يومي للمسابقات الثقافية والتوعوية والترفيهية إلى جانب العديد من العروض المختلفة التي تسهم الدائرة ومختلف الجهات والمؤسسات في تنظيمها لتمكين الزوار من الاستمتاع بما يتوافر في الحدائق من خدمات وأجواء من الترفيه والتشويق.



وتحرص العشرات من الأسر على التردد بشكل يومي لقضاء أوقاتها في رحاب المهرجان والمشاركة بما يتوافر من أقسام وزوايا وفقرات متنوعة تضم الجوانب التراثية والتربوية والترفيهية وغيرها من العروض المتنوعة.