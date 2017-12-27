خولة الملا: حاكم الشارقة حريص على تنمية المناطق والحفاظ على هويتها

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





ثمنت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دفع عجلة التنمية لتشمل كافة مدن ومناطق الإمارة، في ظل قاعدة راسخة مفادها عدم المساس بهوية وأصالة تلك المناطق.

وقالت الملا في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" على هامش زيارة وفد المجلس واجتماعه هيئة مكتبه الثلاثاء بمنطقة شيص، إن صاحب السمو الحاكم لا يدخر جهداً في سبيل توفير أرقى الخدمات لمواطني الإمارة في مختلف مناطقها.

ونوهت رئيس المجلس الاستشاري بمشاهداتها خلال زيارة "شيص"، في مقارنة خاطفة بين ماضي المنطقة الذي تجسد في شعبيتها القديمة بمساكنها البسيطة، وحاضرها الماثل في الفيلات السكنية التي تتمتع بشتى وسائل الراحة والرفاهية، علاوة على النقلة النوعية الملموسة في مكونات حياة الناس وتوفير كافة المرافق الخدمية لهم.

كما أشارت الملا إلى كم الجهود المبذولة والمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة ومنها شق الطرق والأنفاق العملاقة وسط الجبال الوعرة بتكلفة تقدر بالمليارات بغاية تيسير حياة الناس وتوفير مقومات السعادة لهم وهو الهدف الأول والأخير لصاحب السمو الحاكم، معتبرة تلك المشاريع بمثابة شرايين تنموية لها انعكاسات مستقبلية كبيرة في مختلف الميادين.

وثمنت الملا حرص والي منطقة شيص على إرساء قواعد تعاضد وتماسك النسيج الاجتماعي بين أهالي المنطقة، والتمسك بثقافة الارتباط بالأرض، مشددة على أهمية أن تسود تلك الثقافة؛ لا سيما في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة لعموم المواطنين وحرصها على وصول أيادي التعمير وتوفير كافة الخدمات لهم في مناطقهم.

وأضافت الملا أن الحفاظ على هوية وأصالة المناطق مبدأ لا يحيد عنه صاحب السمو الحاكم، مع حرصه على مواكبة العصر وتطوراته المتلاحقة، أن يصل ركب الحضارة إلى كافة مناطق الشارقة؛ داعية الجميع إلى غرس هذه المبادئ في نفوس أبنائهم وتنشئتهم على قيم الحفاظ على الموروث والهوية الوطنية بمكوناتها كافة.

وأوضحت رئيس المجلس الاستشاري أن أهداف المجلس من عقد بعض اجتماعاته في مناطق متفرقة تتمحور حول تعزيز التواصل مع المواطنين، وتسليط الضوء على جمالية مدن ومناطق الشارقة، وإبراز الوجه الحضاري لها.