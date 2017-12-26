وفد "استشاري الشارقة" يزور منطقة شيص ويتفقد مشروع "طريق خورفكان"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

زار وفد رفيع المستوى من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الثلاثاء منطقة شيص الجبلية التابعة لمدينة خورفكان، تعرف خلالها على ماضي المنطقة العريق، كما تلمس واقع المنطقة المزدهر وما تشهده من تطور لافت في شتى مناحي الحياة، فضلاً عن تفقده لعدد من المشاريع التنموية التي تقع في نطاقها ومنها أنفاق وطريق خورفكان-الشارقة الجديد.

ترأس الوفد الزائر، سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، بحضور سعادة حمد سالم بن حمود نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان وأعضاء المجلس، وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.

وكان في استقبال الوفد، محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة خورفكان وحشد من أعيان وأهالي منطقة شيص.

حاضر مزدهر

استهل وفد المجلس زيارته بجلسة تعارف ضمت نائب والي المنطقة وعدداً من الأهالي، تعرف خلالها الوفد على ما تزخر به المنطقة من مقومات الحياة الأساسية من مرافق خدمية وترفيهية، علاوة على الاستماع لمتطلباتهم.

وألقى محمد خميس النقبي نائب والي المنطقة كلمة ترحيبية بالوفد الزائر أكد خلالها سعادة الأهالي بالزيارة الأولى من نوعها، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على مدى حرص قيادتنا الرشيدة على التواصل بين كافة الدوائر الحكومية وعموم المواطنين في مختلف مناطق الإمارة.

وأشاد النقبي بحرص المجلس الاستشاري وسعادة خولة الملا على تلمس احتياجات أهالي المنطقة والتعرف على تاريخها وحاضرها الحافل بالمتغيرات والتطور في شتى مناحي الحياة، فضلاً عن التعرف عن كثب على ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية ضخمة تحمل الخير لمستقبل أكثر إشراقاً بفضل الله عز وجل ورؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جانبها أكدت سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في كلمتها على أن الزيارة تأتي تماشياً مع نهج صاحب السمو الحاكم، واقتفاء لأثره وخطاه في التواصل المباشر مع عموم المواطنين وزيارتهم في مناطقهم لتلمس احتياجاتهم عن قرب، والوقوف على واقع مختلف مناطق الإمارة.

وعبرت الملا في سياق حديثها عن سعادتها الغامرة بما رأته من شواهد بارزة لحجم المشاريع العملاقة التي تحفل بها المنطقة، والتي حققت قفزة نوعية في طبيعة الحياة والتيسير على سكان المنطقة وجوارها.

وفور انتهاء جلسة التعارف، تفقد وفد المجلس الشعبية الجديدة بما تضمه من مساكن حديثة تتمتع بمقومات الرفاهية كافة، كما تضمنت الجولة زيارة عدد من المرافق الخدمية بها ومنها فرع جمعية الشارقة التعاونية، ومركز شيص الصحي، وحضانة الأطفال.

الشعبية القديمة... عودة للماضي العريق

وفي زيارته للشعبية القديمة الواقعة أعالي جبال المنطقة، تعرف الوفد على طبيعة حياة الأهالي قديماً وما تكبدوه من مشاق في سبيل الوصول لمساكنهم ذات الطبيعة البدائية والتي يمتد تاريخها لعشرات السنين، ولاتزال حتى اليوم تحتفظ برونقها وهويتها الأصلية.

وتجول الوفد في أرجاء الشعبية ذات الطبيعة الساحرة بين الجبال وأشجار النخيل ومزارع الفواكه والخضروات، حيث تنسم الحضور عبق التاريخ والأصالة بين جدران المساكن الطينية، وطرقاتها الضيقة التي تضيف الدفء للمكان حيث الترابط والتلاحم في البنية المعمارية للبيوت قديماً دون حواجز أو أسوار.

وفي وصفه لطبيعة الحياة بالمنطقة لفت نائب والي المنطقة إلى أن الأهالي عاشوا هنا على الزراعة، حيث تتوفر التربة الخصبة والأفلاج وعيون المياه الطبيعية التي لاتزال تنبض بالحياة حتى يومنا هذا.

وتوقف الوفد الزائر عند واحدة من أقدم استراحات صاحب السمو حاكم الشارقة والتي يعود تاريخ إنشاؤها إلى سبعينيات القرن الماضي، وتقع في نطاق مساكن الأهالي.

مستقبل مشرق

وبغية التعرف على ملامح المستقبل الذي ينتظر هذه المنطقة، امتدت جولة وفد المجلس الاستشاري إلى عدد من مشاريع البنية التحتية في المنطقة ، حيث مسار أنفاق وطريق خورفكان-الشارقة الجديد مروراً بمنطقة شيص.

واستمع الوفد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع تحت مظلة هيئة الطرق والمواصلات إلى آخر تطورات العمل بالمشروع الرائد والذي يحقق الربط الإستراتيجي بين العديد من مدن وإمارة الدولة.

وفي زيارتهم للجسور والأنفاق الجبلية ضمن أعمال الطريق، تلمس الحضور حجم العمل والإنجاز في معركة لتطويع الجغرافيا بوعورتها لخدمة الإنسان بتكلفة مليارية.

وعبرت سعادة خولة الملا عن فخرها بهذا المشروع الرائد الذي يحمل في طياته بشرى بمستقبل أكثر اشراقاً حيث يعد شرياناً تنموياً لا يحقق الربط الجغرافي فحسب؛ وإنما له انعكاسات جمة على تيسير حياة الناس وقيام نهضة في قطاعات الاقتصاد والسياحة، فضلاً عن دوره في تعزيز التمدد العمراني والاستيطان البشري.

اجتماع استثنائي

وفي ختام الزيارة وبرئاسة سعادة خولة الملا، عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس نوقشت فيه العديد من القضايا والمستجدات ذات الصلة بأعمال المجلس.

وقالت الملا عن الاجتماع إنه يأتي ضمن خطة هيئة المكتب لعقد اجتماعاته بشكل دوري في مختلف مناطق ومدن الإمارة لتسليط الضوء على الوجه الحضاري للشارقة وانطلاقاً من حرص المجلس على الوصول لكافة المناطق دون استثناء.