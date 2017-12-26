أحمد الجروان: استشاري الشارقة حريص على إبراز الوجه الحضاري للإمارة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشاد سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤى سموه الثاقبة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بمختلف أرجاء الإمارة.

ولفت الجروان في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش زيارة وفد المجلس صباح الثلاثاء لمنطقة شيص؛ إلى أن المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة من شأنها تحقيق قفزة نوعية في مختلف مناحي الحياة بمدن ومناطق الشارقة.

وثمن الأمين العام للمجلس الاستشاري جهود صاحب السمو الحاكم في توفير مقومات العيش الكريم لعموم المواطنين، معتبراً أن شيص ومن واقع مقارنة بسيطة بين الماضي والحاضر تحفل اليوم بكافة الخدمات والمرافق وسبل الرفاهية للمقيمين بها.

وفي الختام أكد الجروان إن المجلس ومن واقع خطة هيئة المكتب ارتأى ضرورة عقد اجتماعات بشكل دوري في مختلف المناطق التابعة للإمارة بعيداً عن الاجتماعات المعتادة والتي يحتضنها المقر الرئيس للمجلس، وذلك بهدف تسليط الضوء وإبراز الوجه الحضاري لتلك المناطق، علاوة على تعزيز التواصل المباشر مع أهالي المناطق وتلمس احتياجاتهم.