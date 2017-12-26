عبر اجتماعاته الدورية بمختلف مناطقها

أحمد الجروان: استشاري الشارقة حريص على إبراز الوجه الحضاري للإمارة

  • الثلاثاء 26, ديسمبر 2017 في 10:02 م
قال سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن المجلس يهدف إلى إبراز الوجه الحضاري للإمارة عبر اجتماعاته الدورية بمختلف مناطقها والتي تهدف أيضا ًإلى تعزيز التواصل المباشر مع عموم المواطنين.
الشارقة 24 - وليد الشيخ:
 
أشاد سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤى سموه الثاقبة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بمختلف أرجاء الإمارة.
 
ولفت الجروان في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش زيارة وفد المجلس صباح الثلاثاء لمنطقة شيص؛ إلى أن المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة من شأنها تحقيق قفزة نوعية في مختلف مناحي الحياة بمدن ومناطق الشارقة.
 
وثمن الأمين العام للمجلس الاستشاري جهود صاحب السمو الحاكم في توفير مقومات العيش الكريم لعموم المواطنين، معتبراً أن شيص ومن واقع مقارنة بسيطة بين الماضي والحاضر تحفل اليوم بكافة الخدمات والمرافق وسبل الرفاهية للمقيمين بها.
 
وفي الختام أكد الجروان إن المجلس ومن واقع خطة هيئة المكتب ارتأى ضرورة عقد اجتماعات بشكل دوري في مختلف المناطق التابعة للإمارة بعيداً عن الاجتماعات المعتادة والتي يحتضنها المقر الرئيس للمجلس، وذلك بهدف تسليط الضوء وإبراز الوجه الحضاري لتلك المناطق، علاوة على تعزيز التواصل المباشر مع أهالي المناطق وتلمس احتياجاتهم.