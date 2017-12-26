محمد خميس النقبي: زيارة المجلس الاستشاري لمنطقة شيص أثلجت صدورنا

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ثمن محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير متطلبات الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين في شتى ربوع الإمارة.

وقال النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش زيارة وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمنطقة شيص، إن الزيارة كانت حافلة باللقاءات التي تلمس خلالها مسؤولو المجلس أحوال أهالي شيص، واصفاً إياها بالزيارة التاريخية التي أثلجت صدور الأهالي.

وأضاف النقبي أن هذا الأمر ليس بغريب على دوائر الشارقة التي تنتهج نهج صاحب السمو الحاكم في التواصل المباشر مع المواطنين والوصول إليهم في مناطقهم.

وأكد نائب والي منطقة شيص، أن المنطقة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الحاكم باتت تنعم بكل متطلبات الحياة الكريمة لمواطنيها، كما تحفل بكافة مقومات الرفاهية نتيجة للجهود الجبارة في توفير مختلف المرافق الخدمية، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تؤسس لنهضة مستدامة.

وأشاد النقبي بحرص رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري على زيارة كافة المرافق الخدمية بالمنطقة، والشعبية القديمة والتعرف على تاريخ المنطقة، علاوة على تفقد مشروع أنفاق وطريق خورفكان الشارقة والذي يمر بمنطقة شيص.