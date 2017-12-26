اختتام مهرجان السوق الخيري في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

أسدل الستار على مهرجان السوق الخيري الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على مدار خمسة أيام.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في حكومة الشارقة إن مهرجان السوق الخيري جاء تزامنا والتزاما بعام الخير مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور والزوار من العائلات والأفراد كان لافتا وعبروا عن سعادتهم بفعاليات المهرجان التي أتاحت لهم الفرص للمشاركة في عام الخير ووفرت لهم مناخا حيويا وجميلا للتفاعل مع الفعاليات والتسوق الخيري الذي يعكس مدى حرص الهيئة على المساهمة المجتمعية ودورها في إيجاد الأجواء ذات طابع خيري تعكس المستوى المتميز من الإبداع في العمل الخيري والإنساني والحث على التطوع والابتكار.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للجمهور الذي أبدى تفاعلا وحضورا لافتا منذ اليوم الأول حتى اليوم الأخير الأمر الذي ساهم في إنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه، كما قدمت الشكر لكل المشاركين ولفرق الهيئة التي لعبت دورا كبيرا في التنظيم والمتابعة.