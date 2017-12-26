بلدية البطائح تعلن عن مبادرة لدعم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

الشارقة 24:

بحضور ورعاية الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ستعلن بلدية البطائح عن مبادرة إنسانية كبرى بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الجمعة الساعة الخامسة مساءً على مسرح مهرجان البطائح الشعبي في حديقة البطائح العامة.

وأعلن سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان البطائح الشعبي 3 لعام 2018، عن مبادرة بلدية البطائح الإنسانية لدعم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحت عنوان "نحن معكم"، عبر تقديم مبلغ مالي كبير بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ورجال الأعمال والأعيان والشركات الراعية والداعمة لأنشطة وبرامج بلدية البطائح انطلاقاً من دور البلدية المجتمعي وترسيخاً للعمل الإنساني والخيري الذي أصبح علامة فارقة في شخصية المواطن الإماراتي.

وتأتي هذه المبادرة تكليلاً لجهود العمل المشترك خلال الفترة الماضية مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في الإعداد والتنظيم لهذه المبادرة، مؤكداً على أهمية العمل الإنساني والدور المجتمعي لدعم صرح كبير بحجم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تقدم كل العون والرعايه لشرائح غالية على قلوبنا جميعاً وتهب لهم الأمل وتساعدهم في الحياة وتدعم اندماجهم في المجتمع كجزء لا يتجزء منه وتطبيقاً لرؤية ورسالة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في مناصرة واحتواء وتمكين ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة كمساهمة أصيلة وفاعلة في تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لصالح فئة اجتماعية واسعة ومكون أساسي من مكونات المجتمع وهم الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم بكل ارتباطاتهم وامتداداتهم المجتمعية وأيضاً كمؤسسة محفزة وفاعلة وناشطة تستقطب مساهمات الشركات والمؤسسات الخاصة والمبادرات الفردية، سواء المادية أو البشرية وتوظفها كلها في خدمة قضية مجتمعية حيوية كقضية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب الطنيجي عن خالص الشكر والتقدير إلى كل الشركاء الاستراتيجيين والشركات الراعية والداعمة لهذه المبادرة الإنسانية مثمناً دور رجال الأعمال والأعيان الذين ساهموا بهذه المبادرة الإنسانية.