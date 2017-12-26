شرطة الشارقة تطلق عروض منطاد "رئيس الدولة"

الشارقة 24 – وام:

دشنت القيادة العامة لشرطة الشارقة - ضمن فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الربيع الصحراوي - عروض منطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير كل الإمكانيات وخلق المناخ الآمن للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة واستغلال الإجازات في التواصل المجتمعي بين الأسرة وأفرادها في مناخ ترفيهي هادف بجانب نشر روح الانتماء وزرع الولاء لقيادتنا الرشيدة.

تم تقديم العرض بقيادة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات وبمساندة الرائد عبدالله الدح وكل من المساعد الأول سالم عاشور وعادل أسد والرقيب محمد صومار وتامر نصر الله المكي وأسماء العرمي حيث تم استعراض نجاحات منطاد "لن ينساك العالم يا زايد" والتي تحققت بفضل الاهتمام والدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إيمانا منه بدعم مسيرة تخليد القائد الذي حقق الكثير لهذه الأرض الطيبة وكل من يقيم عليها ورسم رسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في نفوس أبناء وشباب الوطن في جميع المناسبات الوطنية وعلى الصعيد المحلي والدولي .

وشملت الفعالية إلقاء الضوء على مهام الفريق الإعلامية والفنية على الساحة المحلية والدولية والاطلاع عن قرب على المنطاد والمشاركة في تجهيز وتركيب المعدات الفنية والتي حرصت شرطة الشارقة على توفير جميع دواعي الأمن والسلامة وتوفير كل سبل النجاح في تركيب المعدات الفنية للمنطاد.

وأعرب الكابتن طيار عبد العزيز المنصوري والفريق الفني المرافق عن شكره لسعادة العميد سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على ما قدمه من اهتمام وتقدير لمشاركة منطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوفير كل الدعم لإنجاح المشاركة الأولى له في النسخة الثانية من ملتقى الربيع الصحراوي.