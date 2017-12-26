موارد الشارقة تخرج دفعة جديدة من البرنامج الوطني لتدريب الموظفين الجدد

الشارقة 24:

استكمالاً للبرنامج الوطني لتدريب الموظفين الجدد، خرجت دائرة الموارد البشرية بالشارقة دفعة جديدة من البرنامج الوطني لتدريب الموظفين الجدد، وبلغ عددها 40 موظفا وموظفة في مدينة الذيد ومنطقة المدام بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، والذي أقيم لمدة أسبوعين وتمثل بسلسلة برامج ودورات تدريبية لتهيئة الموظف الجديد لدخول بيئة العمل، ويهدف إلى تأهيل وتجهيز هذه الكوادر الإماراتية الجديدة التي انضمت حديثاً إلى ميدان العمل الحكومي للانخراط بسلاسة واندماج في بيئة العمل.

وكرم عبدالله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية، المشاركين في البرنامج الذين أنهوا فترتهم التدريبية في نادي الذيد الثقافي الرياضي ونادي المدام الثقافي الرياضي.

وثمن جهود المشاركين في البرنامج واستيفاءهم جميع متطلبات البرنامج، وتمنى لهن المستقبل المهني الناجح، وحثهم على الحرص على تطوير معارفهم ومهاراتهم بما يساعدهم على الاندماج في سوق العمل.

وقال يأتي البرنامج انطلاقاً من حرص الدائرة لتوعية الباحثين عن عمل بأسس وأخلاقيات العمل، والأصول المهنية لدخول مجتمعات الأعمال، بالإضافة إلى غرس المسؤولية الوطنية لديهم، وأهمية بناء شخصيتهم المهنية الواعية، وكذلك المعايير التي تعتمد عليها منظمات الأعمال في تقييم أداء المتقدمين للوظائف الشاغرة لديها، بما يمكنهم من دخول مجتمع العمل متسلحين بأخلاقياته.

وأوضح بأن البرنامج يستعرض أنظمة وقوانين الموارد البشرية في القطاع العام والخاص، ويركز على القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية بالمؤسسات العامة والخاصة التي يمكن اعتبارها مرجعيات راسخة في ضبط الأداء البشري، ومبادئ السلوك التنظيمي وأهمية الالتزام بها في العمل.

وأضاف بأن البرنامج يشرح كذلك مهارات التخطيط والتنظيم، والاتصال والتواصل، والحوار والإقناع، وإدارة الوقت وترتيب الأولويات، وحل المشكلات، والبحث والتحليل، والعمل ضمن فريق، واتخاذ القرار، والتعامل مع الضغوط المختلفة، بالإضافة إلى رسم الصورة الإيجابية لأنفسهم لدى مؤسسات الأعمال.