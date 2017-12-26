شرطة المنطقة الشرقية تشارك في "ضواحي 6" بكلباء

الشارقة 24:



شاركت إدارة شرطة المنطقة الشرقية متمثلة بالشرطة المجتمعية بجناح القيادة العامة لشرطة الشارقة المشارك في فعاليات الدورة السادسة لمهرجان ضواحي المقام بحديقة الشاطئ بمدينة كلباء، تضمنت المشاركة العديد من البرامج الثقافية والتوعوية وتوزيع الهدايا والمنشورات والإصدارات الأمنية على الجمهور.



ومن جهته، قال النقيب أحمد علي النقبي مدير فرع الشرطة المجتمعية: "إن شرطة الشارقة تحرص بالمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية، والتي من خلالها تبث رسائلها الأمنية لكافة أطياف الجمهور وتعرفهم بدورها في تنمية المجتمع والتواصل معهم بصورة مباشرة، وإبراز إنجازات شرطة الشارقة عبر استعراض مختلف مبادراتها خلال العام في التنمية والتوعية الأمنية، حيث تميزت الفاعلية بالأجواء العائلية التي سادت بها مشاركة الأهالي بالمسابقات مع أبنائهم مما خلق الألفة والسعادة بالأوقات الرائعة والممتعة التي قضوها بالاستمتاع بالفقرات".



ودعا مدير فرع الشرطة المجتمعية الجمهور لزيارة مهرجان ضواحي 6 الذي يستمر لغاية 4 يناير المقبل.