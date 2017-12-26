العميد الخيال يكرم متعاونين مع شرطة الشارقة

الشارقة 24:



انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تكريم المتعاونين مع أجهزة الشرطة، كرم العميد علي سالم الخيال مدير عام العمليات المركزية، صباح اليوم الثلاثاء، بمبنى إدارة المرور والدوريات، الملازم إبراهيم عبد الله إبراهيم الحمادي من شرطة دبي، وحسن علي محمد آل علي من هيئة كهرباء ومياه بالشارقة.



بحضور المقدم حمد الجلاف مدير إدارة ترخيص المركبات بالإنابة، والرائد محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات، والرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية المرورية بشرطة الشارقة.



ويأتي التكريم تقديراً لجهودهم الإيجابية والبناءة وتعاونهم المثمر مع مركز خدمات المرور والترخيص المتمثل في تسهيل الإجراءات للمتعاملين والخدمات المقدمة للجمهور، والذي يؤكد تجسيد الدور الإيجابي لأفراد المجتمع بما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمجتمع الإمارات.



وقال العميد علي سالم الخيال: "إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص كل الحرص على تكريم وتشجيع كافة أفراد المجتمع الذين يتعاونون معها، حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً خلقياً سامياً يعد نموذجاً يحتذى به، وتحفيزاً للأشخاص الذين يساهمون في دعم وإنجاح مختلف المهام الأمنية".