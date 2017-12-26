منال المرزوقي: نقطف ثمارَ برنامج "دليل2" عندما نرى الطفل "مرشداً سياحياً"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قالت منال المرزوقي مسؤول مراكز أطفال الشارقة: "لقد دأبت مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على إكساب الأطفال ثقافاتٍ متنوعةً ومهاراتٍ رياديّةً للارتقاء بقدراتهم على التعامل مع الحياة".



وأضافت المرزوقي لـ "الشارقة 24": "بكل سرور وارتياح نقطف ثمارَ برنامج (دليل2)، عندما نرى طفلَنا يقوم بدور المرشد السياحي، يعرّف زوارَ إماراتنا الحبيبة بما تحويه من أماكنَ أثريّة تعود بجذورها إلى ماضٍ عريق، ومن معالمَ سياحيّةٍ جاذبة في سياق نهضةٍ شاملةٍ على كافة الأصعدة ... ونحن مرتاحون لمُخرجات هذا البرنامج الذي ينعكس على الأطفال المشاركين إيجابياً، وفي يقيننا أن هؤلاء قادرون على القيام بدور المرشد السياحي، آخذين بعين الاعتبار لفتَ أنظارِ السائحين لمعطياتِ بلدِنا، ومدى انتمائِهم الصادق لهذا الوطن".



وأكدت المرزوقي: "أن معيارَ نجاحِ أطفالَنا الأعزاء في دورهم الإرشادي هو القدرة على إقناع السائح بأن الأيام التي سيقضيها في ربوع إماراتنا بشكل عام، وفي إمارة الشارقة بشكل خاصّ، أيام سيحمل ذكرياتِها إلى بلده عندما يعود، وهذا لا يتأتى له إلا إذا طبّق ما تعلمه في البرنامج من مهارات يحرص عليها عندما يقوم بالدور الإرشادي ... شاكرين لمنفذ البرنامج جهودَه الكريمة، ومتمنين لأطفالنا التوفيق".